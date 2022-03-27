ВСУ нанесла сокрушительный удар по российским оккупантам на севере, о чем сообщила третья отдельная танковая бригада.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 32-е сутки защищаются от российских оккупантов. Защитники Украины не только остановили наступление, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям. Сегодня, 27 марта, стало известно, что ВСУ дали жесткий ответ российским оккупантам. Об этом сообщила третья отдельная танковая бригада.

"В ходе одного боя наши бойцы уничтожили 7 вражеских танков, 2 единицы БМП и до 20 российских орков. При выходе на огневый рубеж один из наших танков нанес огневое поражение противнику прямой наводкой с короткого расстояния, уничтожив при этом 3 танка и живую силу противника. Смерть врагам! Слава Украине!", - было написано на страничке бригады в Фейсбук.

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