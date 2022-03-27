СБУ арестовала соратникам Виктора Медведчука, о чем сообщил советник главі МВД Украины Антон Геращенко.

Как пишет Politeka.net, сегодня, 27 марта, стало известно, что СБУ задержала политолога Михаила Погребинского, который считается соратником Виктора Медведчука, главы пророссийской партии "ОПЗЖ". Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"СБУ арестовала политолога Михаила Погребинского, соратника оппозиционера Виктора Медведчука

Детали: ранее у него прошли обыски. Михаила Погребинского подозревают в государственной измене и незаконном обогащении", - написал Геращенко у себя в тг-канале.

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