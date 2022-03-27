Как пишет Politeka.net, Давид Арахамия - депутат Верховной Рады Украины и глава фракции "Слуга Народа". Политик после 24 февраля вошел в переговорную группу с украинской стороны. Арахамия на своей страничке в Фейсбук сообщил, когда будет следующий этап переговоров с Россией.
"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня.
Деталі згодом", - написал Арахамия на своей страничке.
Украинцы начали активно комментировать публикацию политика:
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
В армии оккупанта начались большие зачистки: убран ключевой генерал
За какие посты в соцсетях украинцы могут загреметь в тюрьму по новому закону: "Категорически запрещено..."
У рф возникли проблемы с финансированием войны в Украине: начали собирать "дань" с населения
Трагедия в "Укрзализныце": оборвалась жизнь 54 сотрудников
"У вас нынче тяжелая работа. Тяжело наверное слушать бред про денацификацию от русских, понимая что в этот момент гибнут мирные жители. Дай Бог, как то решится дипломатически, хотя мало в это верю. В любом случае, удачи", "28-30-го потому что их сторона плывет на встречу, а не летит?", "А результаты? если уж скажете, что война кончилась? очень нужно".
Напомним, СБУ арестовала соратника Медведчука, появились подробности
А еще Politeka сообщала, что украинцы вышли на митинг против оккупантов в Каховке, количество людей впечатляет
Также Politeka писала, что цены на топливо резко упали: премьер-министр Украины рассказал подробности