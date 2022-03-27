Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, который входит в переговорную группу, рассказал, когда будет следующий раунд.

Как пишет Politeka.net, Давид Арахамия - депутат Верховной Рады Украины и глава фракции "Слуга Народа". Политик после 24 февраля вошел в переговорную группу с украинской стороны. Арахамия на своей страничке в Фейсбук сообщил, когда будет следующий этап переговоров с Россией.

"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня.

Деталі згодом", - написал Арахамия на своей страничке.

Украинцы начали активно комментировать публикацию политика:

"У вас нынче тяжелая работа. Тяжело наверное слушать бред про денацификацию от русских, понимая что в этот момент гибнут мирные жители. Дай Бог, как то решится дипломатически, хотя мало в это верю. В любом случае, удачи", "28-30-го потому что их сторона плывет на встречу, а не летит?", "А результаты? если уж скажете, что война кончилась? очень нужно".

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