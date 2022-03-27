Как пишет Politeka.net, Христо Грозев - успешный западный журналист-расследователь. Сейчас Христо занялся расследованием, в котором выяснил, сколько российские спецслужбы потратили на вербовку украинцев. Об этом Грозьев рассказал в эфире ютуб-канала "Продолжение следует".
"Там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги кинули их. Просто кинули", - сообщил Грозев.
Христо также отметил, что завербованные украинцы должны были создать внутренний госпереворот в Украине.
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