Об этом, якпише Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
Также сообщается, что силы обороны города Киева сдерживают противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые дороги и населенные пункты.
На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонительных мероприятий городов Кривой Рог, Запорожья и Николаева, участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.
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На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбито 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе.
За предыдущие сутки было уничтожено 4 самолета врага, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил, также была задействована для нанесения ударов по наземным целям и объектам оккупантов.
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Также Politeka.net писала, что оккупанты на Донбассе решили вернуть гривны вместо рублей.
Кроме того Politeka.net сообщала, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам на северном направлении