ЗСУ завдала нищівного удару по російським окупантам на півночі, про що повідомила третя окрема танкова бригада.

Як пише Politeka.net, українці вже 32-ту добу захищаються від російських окупантів. Захисники України не тільки зупинили наступ, а й пішли в контрнаступ за деякими напрямками. Сьогодні, 27 березня, стало відомо, що ЗСУ дали жорстку відповідь російським окупантам. Про це повідомила третя окрема танкова бригада.

"В ході одного бою наші бійці знищили 7 ворожих танків, 2 одиниці БМП і до 20 російських орків. При виході на вогневий рубіж один з наших танків завдав вогневого ураження противнику прямою наводкою з короткої відстані, знищивши при цьому 3 танки і живу силу противника. Смерть ворогам! Слава Україні!",- було написано на сторінці бригади в Фейсбук.

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