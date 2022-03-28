С каждым днем потерь российских захватчиков на украинской земле становится больше – как в живой силе, так и в технике.

Так, Генштаб ВСУ обнародовал новые данные на утро 28 марта, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:

личного состава около 17000 человек,

танков ‒ 586 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,

артиллерийских систем– 302 ед,

РСЗО - 95 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов– 123 ед,

вертолетов– 127 ед,

автомобильной техники - 1150 ед,

корабли/катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня– 66.

Специальная техника– ​​21.

Пусковые установки ОТРК - 4.

Напомним, под Изюмом Харьковской области бойцы ВСУ сбили вражеский «Су-35».

Кадры с места происшествия, случившегося 24 марта, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

«Приятно рано утром посмотреть, как на поле под Изюмом горят обломки «суперсовременного» Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах. “Су-35” под Изюмом был сбит 24 марта нашими ПВО», - прокомментировал видео Геращенко.

Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Украине появится новая награда.