Так, Генштаб ВСУ обнародовал новые данные на утро 28 марта, пишет Politeka.net.
Согласно сообщению, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:
личного состава около 17000 человек,
танков ‒ 586 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,
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артиллерийских систем– 302 ед,
РСЗО - 95 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов– 123 ед,
вертолетов– 127 ед,
автомобильной техники - 1150 ед,
корабли/катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня– 66.
Специальная техника– 21.
Пусковые установки ОТРК - 4.
Напомним, под Изюмом Харьковской области бойцы ВСУ сбили вражеский «Су-35».
Кадры с места происшествия, случившегося 24 марта, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.
«Приятно рано утром посмотреть, как на поле под Изюмом горят обломки «суперсовременного» Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах. “Су-35” под Изюмом был сбит 24 марта нашими ПВО», - прокомментировал видео Геращенко.
Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в Украине появится новая награда.