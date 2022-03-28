Кадры с места происшествия, случившегося 24 марта, опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, пишет Politeka.net.

«Приятно рано утром посмотреть, как на поле под Изюмом горят обломки «суперсовременного» Су-35 за 50 миллионов долларов. А перепуганный вражеский летчик стоит на коленях с ужасом в глазах. “Су-35” под Изюмом был сбит 24 марта нашими ПВО», - прокомментировал видео Геращенко.

На кадрах летчик называет свое имя, фамилию, звание, воинскую часть и личный номер, а также называет своего командира и кто отдавал приказы вылетать на территорию Украины.

«По телефону приходили координаты и заставляли лететь», - заверил пленный летчик.

Добавим, ранее в МВД предупредили, что ракетных ударов по территории Украины станет больше. Враг меняет стратегию и теперь он также хочет показать мирным жителям, что в стране нет больше мест, где можно себя чувствовать в безопасности.

Также подтвердили, что враг старается нанести удары по нейтебазам и продуктовым складам.

Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин рассказал, как оккупанты оставили его без дома.

Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Украине появится новая награда.