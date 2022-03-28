В сети появилось видео, где мобилизированные оккупантами из ОРДЛО недумевают, что они делают в Сумской области.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Ragnarock Privet.

"Мы военнослужащие с Донбасса. Мы обычные граждане - энергетики, заводчане оказались на территории россии, а потом в Сумской области. Мы тут в ж..пе. Что мы здесь делаем? Нас много полегло, на ютубе есть видео, где наших товарищей взяли в плен", - утверждают они.

По их словам, якобы в минобороны рф "понятия не имеют", почему они там находятся. "Вояк" вывезли в россию без документов из Горловки, Тореза, Енакиево, Шахтерска и других городов оккупированных территорий.

"Нас с автоматами, которые не стреляют, ставят против градов, артеллерии, минометов. Всех кинули и сказали "умирайте", - жалуются коллаборанты.

Напомним, пленный бурят рассказал, как "чудесным образом" оказался на войне.

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Также Politeka.net сообщала, что Саакашвили предупредил Лукашенко о тяжелых последствиях вторжения его армии на территорию Украины.