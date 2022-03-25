Так, на своїй сторінці в Twitter Саакашвілі "по-дружньому" попередив Лукашенка про важкі наслідки, якщо його війська перетнуть кордон України.
"Лука, я тобі ніколи не давав поганих порад. Якщо ти пошлеш війська в Україну, максимум через місяць тебе вже не буде при владі і дуже погано закінчиш. Путіну твоя доля до лампочки, сам знаєш", - написав Саакашвілі.
Крім того екс-президент Грузії назвав міста, які відіграють ключове значення у війні з Росією.
"Зараз питання остаточної перемоги України вирішується особливо в Харкові та Миколаєві. Дорогі харків'яни, николаевцы і їх захисники, від вас залежить доля України і всього світу. Молюся за вашу перемогу", - написав Саакашвілі.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Частішають випадки відмови: у військових РФ почалися нові проблеми, дані розвідки
ЗМІ повідомляють про смерть Жириновського: що відомо і коли це могло статися
Рада вводить покарання за знімання пересування ЗСУ: скільки років в'язниці загрожує "операторам"
"Був в єдиному екземплярі": ЗСУ показали, що їм вдалося знищити
Нагадаємо, раніше Генштаб України попередив, що існує ймовірність залучення Збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України на боці Російської Федерації.
Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу і деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави".
Нагадаємо, Politeka.net повідомляла, що офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.
Також Politeka.net писала, що частину подраздедений Білорусі прибрали від кордонів з Україною.
Крім того Politeka.net повідомляла, що розвідники з'ясували, що обіцяють білорусам за війну в Україні.