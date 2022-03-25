Так, на своїй сторінці в Twitter Саакашвілі "по-дружньому" попередив Лукашенка про важкі наслідки, якщо його війська перетнуть кордон України.

"Лука, я тобі ніколи не давав поганих порад. Якщо ти пошлеш війська в Україну, максимум через місяць тебе вже не буде при владі і дуже погано закінчиш. Путіну твоя доля до лампочки, сам знаєш", - написав Саакашвілі.

Крім того екс-президент Грузії назвав міста, які відіграють ключове значення у війні з Росією.

"Зараз питання остаточної перемоги України вирішується особливо в Харкові та Миколаєві. Дорогі харків'яни, николаевцы і їх захисники, від вас залежить доля України і всього світу. Молюся за вашу перемогу", - написав Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Генштаб України попередив, що існує ймовірність залучення Збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України на боці Російської Федерації.

Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу і деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави".

Нагадаємо, Politeka.net повідомляла, що офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.

Також Politeka.net писала, що частину подраздедений Білорусі прибрали від кордонів з Україною.

Крім того Politeka.net повідомляла, що розвідники з'ясували, що обіцяють білорусам за війну в Україні.