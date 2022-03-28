Оккупанты, когда попадают в украинский плен, такие байки травят, что просто невозможно.

Об этом сообщает канал Андрея Цаплиенко.

Пленный во время разговора с украинскими военными рассказал свою легенду. Если ему верить, то он сидя уснул в БМП, а разбудили его громкие звуки взрывов.

Мол, в 4 утра он пошел спать в бронированной машине. Просыпается горемычный бурят не от пения птичек, а от взрывов. Так еще и в Украине. Чудеса телепортации. Более того, к своему удивлению, обнаруживает, что это их же танки и БМП начинают взлетать в воздух.

"Когда каждый день у нас пошли "двухсотые" и "трехсотые" всем уже страшно стало. Поэтому немного выпили с танкистами", - говорит он.

Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин рассказал, как оккупанты оставили его без дома.

Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Украине появится новая награда.