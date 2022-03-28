Оккупанты, когда попадают в украинский плен, такие байки травят, что просто невозможно.
Об этом сообщает канал Андрея Цаплиенко.
Пленный во время разговора с украинскими военными рассказал свою легенду. Если ему верить, то он сидя уснул в БМП, а разбудили его громкие звуки взрывов.
Мол, в 4 утра он пошел спать в бронированной машине. Просыпается горемычный бурят не от пения птичек, а от взрывов. Так еще и в Украине. Чудеса телепортации. Более того, к своему удивлению, обнаруживает, что это их же танки и БМП начинают взлетать в воздух.
"Когда каждый день у нас пошли "двухсотые" и "трехсотые" всем уже страшно стало. Поэтому немного выпили с танкистами", - говорит он.
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Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин рассказал, как оккупанты оставили его без дома.
Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в Украине появится новая награда.