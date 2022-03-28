Радник голови офісу президента України Арестович попередив, що противник переніс основні зусилля на схід (Маріуполь, зона ООС) і намагається за всяку ціну оточити українські війська між Ізюмом і Волновахою.

За словами Арестовича, українці повинні бути готові до "складних новин із зони ООС", пише Politeka.net.

"Доля кампанії буде вирішена значною мірою там, і противник концентрує там основні свої зусилля", - написав Арестович на своїй сторінці у Facebook, додавши, що є і хороші новини.

Так, противник, сконцентрувавши основні зусилля там, послаблює себе в інших місцях, а, крім того, командування ЗСУ розуміє задум ворога і вживає відповідних заходів.

"Зараз настає складний один-два тижні, коли новини будуть мотати всіх по емоційних гойдалках: - тут перемагаємо, наступаємо, - там - непросто і вигрібаємо. У тому числі і щодо ракетних ударів, кількість яких не стане менше (а може і більше). Що це означає? Що ніч темна перед світанком", - написав Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що сам факт перенесення російським командуванням основних оперативних зусиль на схід, свідчить про:

- розписку російським командуванням в провалі оперативних зусиль на інших напрямках,

- після другої спроби наступати, що намітилася, і домагатися (на сході) нових значущих резервів вони вже не зберуть - ніде і ні з кого.

"Далі, війна переходить в позиційну фазу, в якій у нас – перевага", - припустив Арестович.

Нагадаємо, новий раунд переговорів з Росією стартує о 10 ранку 29 березня в Стамбулі.

Як повідомлялося раніше, у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу.

Тим часом на Харківщині на певних ділянках ЗСУ перейшли в контрнаступ.

Також Politeka.net писала, що у МВС попередили про нову стратегію ворога-ракетних обстрілів побільшає.