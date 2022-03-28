За словами Арестовича, українці повинні бути готові до "складних новин із зони ООС", пише Politeka.net.
"Доля кампанії буде вирішена значною мірою там, і противник концентрує там основні свої зусилля", - написав Арестович на своїй сторінці у Facebook, додавши, що є і хороші новини.
Так, противник, сконцентрувавши основні зусилля там, послаблює себе в інших місцях, а, крім того, командування ЗСУ розуміє задум ворога і вживає відповідних заходів.
"Зараз настає складний один-два тижні, коли новини будуть мотати всіх по емоційних гойдалках: - тут перемагаємо, наступаємо, - там - непросто і вигрібаємо. У тому числі і щодо ракетних ударів, кількість яких не стане менше (а може і більше). Що це означає? Що ніч темна перед світанком", - написав Арестович.
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Радник глави ОП зазначив, що сам факт перенесення російським командуванням основних оперативних зусиль на схід, свідчить про:
- розписку російським командуванням в провалі оперативних зусиль на інших напрямках,
- після другої спроби наступати, що намітилася, і домагатися (на сході) нових значущих резервів вони вже не зберуть - ніде і ні з кого.
"Далі, війна переходить в позиційну фазу, в якій у нас – перевага", - припустив Арестович.
Нагадаємо, новий раунд переговорів з Росією стартує о 10 ранку 29 березня в Стамбулі.
Як повідомлялося раніше, у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу.
Тим часом на Харківщині на певних ділянках ЗСУ перейшли в контрнаступ.
Також Politeka.net писала, що у МВС попередили про нову стратегію ворога-ракетних обстрілів побільшає.