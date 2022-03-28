Как пишет Politeka.net, украинцы уже 33-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Одним из самых интенсивных направлений остается Чернигов. Там враги постоянно обстреливают жилые кварталы города. Кадры из города показало "Супсільне. Чернігів" у себя на страничке в Фейсбук.

"Российские войска продолжают обстрелы жилых кварталов в Чернигове. Вот это последствия обстрела 28 марта – кафиры как всегда целили в «военные объекты»: многоэтажку и комплекс отдыха.

Предварительно погибших и травмированных нет", - написано было в сообщении.

Напомним, свежая российская техника разбита защитниками Украины, фото

Также Politeka сообщала, что перебрасывают людей из Южной Осетии: в Генштабе ВСУ рассказали, к чему готовится враг

А еще Politeka писала, что ССО ВС Украины показали, как эффектно уничтожили колонну техники



