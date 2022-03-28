Как пишет Politeka.net, украинцы уже 33-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Одним из самых интенсивных направлений остается Чернигов. Там враги постоянно обстреливают жилые кварталы города. Кадры из города показало "Супсільне. Чернігів" у себя на страничке в Фейсбук.
"Российские войска продолжают обстрелы жилых кварталов в Чернигове. Вот это последствия обстрела 28 марта – кафиры как всегда целили в «военные объекты»: многоэтажку и комплекс отдыха.
Предварительно погибших и травмированных нет", - написано было в сообщении.
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