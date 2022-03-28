Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинцы начали уничтожать силы россиян, которые относят к второй волне.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 33-е сутки защищаются от российских оккупантов. Украинцы не только остановили полностью россиян, но и в некоторых направлениях пошли в контратаку. А сегодня, 28 марта, стало видно, что россияне уже теряют технику второй волны, которая имеет другие отличительные знаки. Опубликовал фото разбитого танка с такой маркировкой советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Российский танк Т-72Б3 - новоприбывшая техника уже разгромлена нашими Защитниками

Детали: особо обращает на себя внимание тактический знак - перечеркнутый круг. Такой знак стал использоваться российскими оккупантами сравнительно недавно и его зачастую относят к силам второй волны", - написал Геращенко.

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