Так, в Сети появилось видео, на котором танк окупантов расстреливают на одной из улиц, пишет Politeka.net.
«Прямое попадание из РПГ по танку оккупантов во время городских боев в Мариуполе», - прокомментировал видео советник министра МВД Украины Антон Геращенко.
В настоящий момент в городе разрушены 90% зданий, нет ни еды, ни электричества, никаких коммуникаций и связи. Погибших хоронят во дворах и в братских могилах.
По словам мэра Вадима Бойченко, в городе остается более 160 тысяч мирных жителей, которые нуждаются в эвакуации. Погибших, по предварительным данным, почти пять тысяч человек – однако эти цифры лишь приблизительные. Люди погибают от постоянных обстрелов и под завалами. Средии жертв – более 200 детей.
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«Люди мрут», а живым – негде жить», - рассказывают те, кто не покинул разрушенный Мариуполь.
Ранее Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что противник перенёс основные усилия на Восток (Мариуполь, зона ООС) и пытается любой ценой окружить украинские войска между Изюмом и Волновахой.
«Сейчас наступает сложные одна-две недели, когда новости будут мотать всех по эмоциональным качелям: - тут побеждаем, наступаем, - там - непросто и выгребаем. В том числе и в отношении ракетных ударов, количество которых не станет меньше (а может и больше). Что это значит? Что ночь темна перед рассветом», - предупредил Арестович.
Напомним, в Сети появились тяжелые фото разбомбленного Мариуполя с высоты птичьего полета.
Также Politeka.net писала, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира.