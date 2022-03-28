В Мариуполе невозможно жить: нет ни света, ни тепла, ни воды, ни продуктов. Также в городе продолжаются ожесточенные бои, дома превратились в руины.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко в эфире телемарафона, сейчас в разрушенном городе остается около 160 тысяч человек, которых нужно эвакуировать.

"Наша главная миссия - сделать то, что мы должны. Нам нужна полная эвакуация Мариуполя», - заявил Бойченко, добавив, что Россия «играет городом».

Тем временем полк «Азов» опубликовал новые кадры изуродованного города с высоты птичьего полета.

"Привет. Я твой Мариуполь.

Враг выбил мои стеклянные глаза - окна.

Видишь мои почерневшие стены? Он сжег мое тело.

Он разбирает меня на куски - кирпич за кирпичом, потому что ищет мою душу. Моих людей.

Я закрываю их, как могу.

Говорят, я крепость.

И я держусь.

Держусь, пока за меня дерутся.

Я должен выдержать", - говорится в комментарии к кадрам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разрешал украинским военным покинуть Мариуполь, но они отказались.

"Я разговаривал с этими ребятами. Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте", - рассказал Зеленский.

По его словам, он дал бойцам право выбора.

"Они сказали:"Мы не можем. Здесь раненые люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы - их никто не убирает - российских солдат и граждан Украины, всех... А наши военные не готовы оставить даже мертвых военных. Выйти и где — то похоронить, закопать, как мусор - они не готовы. Причем не офицеров, а всех. Поэтому они защищают город, защищающие раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить", - рассказал президент Украины.

Также сообщалось, что в боях за Мариуполь погиб чемпион мира.

Кроме того Politeka писала, что в МВД Украины предупредили о том, что враг меняет стратегию-ракетных ударов станет больше.

Также Politeka.net писала со ссылкой на новые данные Генштаба ВСУ, что потери оккупантов продолжают расти.