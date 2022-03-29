Недобитую российскую военную технику перебрасывют в Беларусь
Об этом сообщает телеграм-канал Антона Геращенко.
Остатки разбитой колонны орковских десантников вышли с территории Украины в беларусь, где их погрузили на железнодорожные платформы.
"Там их, очевидно, отправят на металлолом, так как из-за санкций комплектующих для ремонта на рашке уже нету", - говорится в сообщении.
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