Недобитую российскую военную технику перебрасывют в Беларусь

Об этом сообщает телеграм-канал Антона Геращенко.

Остатки разбитой колонны орковских десантников вышли с территории Украины в беларусь, где их погрузили на железнодорожные платформы.

"Там их, очевидно, отправят на металлолом, так как из-за санкций комплектующих для ремонта на рашке уже нету", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты ударили по Николаеву, Виталий Ким показал, что осталось от его кабинета.

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