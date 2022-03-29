Во вторник, 29 марта, российские захватчики нанесли мощный удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил городской голова Николай Мельничук.

«Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимые убытки. К счастью, ВСУ и, очевидно — Бог, берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, что мы с большими потугами собрали в качестве стратегического запаса», - говорится в сообщении.

Фото иллюстративное

Мэр Староконстантинова попросил обратиться в горсовет или к нему тех, кто может помочь в приобретении горюче-смазочных материалов.

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