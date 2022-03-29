Не допоміг навіть посилений захист, в Генштабі показали цікаві кадри.

Українські військові розправилися з броньованим автомобілем підвищеної захищеності, який вважається гордістю російського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє та публікує відповідні кадри Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці в Фейсбук.

«Аналоговнет. Гордість російського ОПК - Камаз "Тайфун". Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP - захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним - так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали: особового складу - близько 17200 осіб, танків ‒ 597 од, бойових броньованих машин ‒ 1710 од, артилерійських систем – 303 од, РСЗВ - 96 од, засоби ППО - 54 од, літаків – 127 од, гелікоптерів – 129 од, автомобільної техніки - 1178 од, кораблі/катери - 7 од, цистерн з ПММ - 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71, спеціальна техніка - 21, пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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