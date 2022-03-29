Зараз від обстрілів страждають жителі міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна, Золоте та смт Нижнє. Як пише Politeka.net, про це повідомляє МВС України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Луганщина вкотре під прицільним вогнем росіян, внаслідок обстрілів загинули та поранені серед мирних жителів. У Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Новотошківському (Гірська ГРОМАДА), С.Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) внаслідок обстрілів палали численні житлові будинки, гаражі, господарські будівлі.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Луганської області досі працюють над приборканням пожеж у всіх містах. Обстріли тривають.