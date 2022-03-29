Зараз від обстрілів страждають жителі міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна, Золоте та смт Нижнє. Як пише Politeka.net, про це повідомляє МВС України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Луганщина вкотре під прицільним вогнем росіян, внаслідок обстрілів загинули та поранені серед мирних жителів. У Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Новотошківському (Гірська ГРОМАДА), С.Щедрищеве (Сєвєродонецька громада) внаслідок обстрілів палали численні житлові будинки, гаражі, господарські будівлі.
Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Луганської області досі працюють над приборканням пожеж у всіх містах. Обстріли тривають.
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Згідно з повідомленням, в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають і тримають в заручниках мирних жителів, займаються мародерством.
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