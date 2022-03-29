Для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина цього реєстру працюватиме через "Дію".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про збитки яких зазнала Україна внаслідок вторгнення росії. Про це очільник уряду сказав в інтерв’ю «Інтерфакс Україна».

Збитки поділено на кілька категорій: інфраструктурні, економічні, збитки внаслідок падіння ВВП в перспективі.

Інфраструктурні збитки - це те, що ми втратили в результаті прямого руйнування: мости, дороги, житло, будівлі. Зараз оцінка - близько 120 млрд доларів, але ці цифри ростуть щоденно.

Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад 270 млрд.

«Для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина цього реєстру буде працювати через «Дію». Кожна людина зможе зареєструвати втрати, нанесені її домоволодінню. Ми будемо мати точний, майже бухгалтерський облік всіх нанесених збитків. Це стандартний підхід до подібних випадків», - зазначив прем’єр.

Втрати нашої економіки - це падіння ВВП в розрахунку на місяці, коли у нас будуть тривати бойові дії. Це недоотриманий прибуток та невкладені інвестиції наших підприємств. Наразі ця сума складає понад 290 млрд дол.

Третя частина – збитки, отримані державою внаслідок зменшення ВВП в перспективі.

По перших двох частинах збитки станом на початок березня - більше 560 млрд. доларів. Це прямі втрати. По третій частині - збитки, пораховані непрямим способом, з урахуванням втрат в наступні роки – складають більше триліона долларів.

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