На временно оккупированной территории Луганщины оккупационная власть планирует провести очередную волну мобилизации с 1 апреля. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что с целью комплектования вооруженных сил рф, с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Південа Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек русских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия против мирных жителей.

Так, в населенном пункте Большая Белозерка российские оккупанты рассредоточились по всему населенному пункту и поставили технику между домов.

В Мелитополе враг на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим. Враг продолжает грабить дома и квартиры, задерживать проукраинских активистов и работников госорганов.

Также Генштабу ВСУ стало известно, что на временно оккупированной территории Луганской области с 1 апреля оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации. Существует возможность, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

По имеющейся информации, вооруженные силы России и дальше имеют проблемы с комплектованием подразделений. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, которые подписали контракты, после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Напомним, вероятность вступления в войну Беларуси является невысокой - об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Также Politeka.net писала, что Британия наказала российского бизнесмена за связи с президентом-агрессором.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты разрушают украинские села и обвиняют в этом ВСУ.