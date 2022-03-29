Імовірність вступу у війну Білорусі є невисокою. Про це заявив радник офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю DW.

За словами Арестовича, відхід російських військ з півночі України говорить про те, що в рф зрозуміли, що умовити Лукашенка не вдасться.

"Я розумію його. У них є дані власного соцопитування, що показує, що більшість білоруських військових категорично негативно ставляться до такої перспективи", - заявив Арестович.

За його словами, "жоден диктатор світу не відправить війська в такому стані-просто тому, що вони проти нього самого повернуть зброю або встануть на нашу сторону".

"Замість потужної Білоруської операції в районі Києва буде перехід білоруської армії на нашу сторону і буде потужна операція в напрямку Мінська. Вони це цілком розуміють і бояться», — сказав Арестович.

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