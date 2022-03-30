Об этом, как передает Politeka.net, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Атака по Лисичанску произошла утром, когда многие люди еще спали.
«Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - сообщил Гайдай.
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В качестве целей оккупанты выбирают только жилые кварталы.
В Рубежном и Северодонецке в результате обстрелов загорелись магазины – россияне, по словам Гайдая, делают это намеренно, чтобы оставить людей без самого необходимого: продуктов и средств гигиены.
Кременную обстреляли из авиации.
Ожесточенные бои в Попасной и Рубежном продолжаются – эти города под украинским флагом.
Также стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в г.Староконстантинов в Хмельницкой области.
Добавим, в тоже время в Сети появились кадры из освобожденного силами ВСУ Ирпеня. Некогда уютный и благоустроенный пригород Киева превратился в город-призрак. Дома разбомблены, на улицах и в машинах остаются тела убитых россиянами мирных жителей.
Напомним, отныне в приложении "Дія" можно подать заявку о поврежденном жилье в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.
Также Politeka.net писала, что объявлены результаты переговоров с РФ: что будет с Крымом, Донбассом и каков "дипломатический" вариант окончания войны.
Кроме того Politeka.net писала, что возросло количество жертв обстрела Николаевской ОГА.