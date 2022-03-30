Россияне открыли огонь по жилым домам в Луганской области. Так, под обстрел попали Рубежное, Попасная, Кременная, Лисичанск.

Об этом, как передает Politeka.net, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Атака по Лисичанску произошла утром, когда многие люди еще спали.

«Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", - сообщил Гайдай.

В качестве целей оккупанты выбирают только жилые кварталы.

В Рубежном и Северодонецке в результате обстрелов загорелись магазины – россияне, по словам Гайдая, делают это намеренно, чтобы оставить людей без самого необходимого: продуктов и средств гигиены.

Кременную обстреляли из авиации.

Ожесточенные бои в Попасной и Рубежном продолжаются – эти города под украинским флагом.

Также стало известно, что оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в г.Староконстантинов в Хмельницкой области.

Добавим, в тоже время в Сети появились кадры из освобожденного силами ВСУ Ирпеня. Некогда уютный и благоустроенный пригород Киева превратился в город-призрак. Дома разбомблены, на улицах и в машинах остаются тела убитых россиянами мирных жителей.

Напомним, отныне в приложении "Дія" можно подать заявку о поврежденном жилье в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.

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