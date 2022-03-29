"Мы признаем только те границы Украины, которые признаны в мире по состоянию на 1991 год. Никаких компромиссов»

Об этом, подводя итоги переговоров с РФ, которые прошли в Стамбуле, заявил глава украинской делегации Давид Арахамия, пишет Politeka.net со ссылкой на брифинг членов делегации.

По словам Арахамии итоги переговоров, которые длились почти 3 часа такие:

Наша первая победа перемещение переговоров из Беларуси в Турцию. Мы видим Турцию как одну из гарантий безопасности для Украины.

Украина понимает, что система безопасности мира дала трещину. Наше предложение: мы работали над форматом, но мы ничего не подписываем, о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, который ратифицируют. Мы обучены Будапештским меморандумом.

Страны гаранты по аналогу 5 статьи НАТО, в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны гаранты будут обязаны оказать помощь.

Среди гарантов Украина видит страны совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

У нас неурегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому пока гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны дали уже предварительное согласование. Это та система на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС.

В то же время представитель украинской делегации, глава юридической группы Александр Чалый подвел такие итоги переговоров:

Договор о гарантии безопасности — это возможный дипломатический вариант завершения войны.

Ключевое требование к договору - четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть, если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружением и даже закрыть небо.

Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, то Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковость и безядерность.

Под такими гарантиями, которые равны 5 статье НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить на право вступления Украины в ЕС.

Подвел итоги и Михаил Подоляк. Относительно предложений украинской стороны по Крыму и ОРДЛО:

Имплементация решения этого договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей процедуре: сначала референдум, на котором все граждане Украины выразят свою позицию относительно этого договора, относительно того, как он должен работать.

После этого будет идти ратификация парламентов стран-гарантов и парламента Украины. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас.

По Крыму - это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции Украины и России и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Отдельным пунктом мы предлагаем россии следующее: что Украина и россия не будут в течение этого времени — срока, пока будут идти переговоры — использовать военные или вооруженные силы для того, чтобы решить вопрос Крыма.

Что касается территории ОРДЛО — эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет обсуждаться уже в рамках переговоров между президентами Украины и рф.

Добавим, что в то же время Минобороны рф заявило, что россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

Напомним, в Генштабе ВСУ сказали, за какой город в Харьковской области идут ожесточенные бои.

Также Politeka.net писала, что РФ выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей.

Кроме того Politeka.net сообщала, что под Харьковом ликвидировали командира бригады РФ с "неудачным названием".