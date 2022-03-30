Российские подразделения, понесшие тяжелые потери, вынуждены вернуться в Беларусь и рф для реорганизации и пополнения запасов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении разведки Британии, опубликованном на странице Минобороны Британии в Twitter.

Так, согласно сообщению, подобная активность свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается РФ при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины.

Кроме того в разведке подчеркивают, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования мощными артиллерийскими и ракетными ударами.

Также В Минобороны Британии констатируют, что заявленный Россией акцент на наступлении в Донецке и Луганске, скорее всего, является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более чем одно значительное направление наступления.

В то же время в МВД Украины сообщили, что российские захватчики не уменьшают военную активность под Киевом.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, всю ночь на Киевщине на территории возле Ирпеня шли боевые действия.

"Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий на Киевском и Черниговском направлении, не приходится", - заявил Денисенко.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что «принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях».

Тем временем в сети появились кадры, которые были сняты в Ирпене. Когда-то уютный и многолюдный пригород украинской столицы лежит в руинах.

На улицах остаются тела убитых россиянами мирных жителей, обстрелы не прекращаются.

Между тем в Лисичанске Луганской области продолжается спасательная операция после обстрелов российской армией сегодня утром.

Напомним, Арестович доступно пояснил, на что влияют переговоры с РФ.

Также Politeka.net писала, что на временно оккупированной территории Луганщины оккупационная власть планирует провести очередную волну мобилизации с 1 апреля.