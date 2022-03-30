На тимчасово окупованій території Луганщини окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, повідомляється, що з метою комплектування збройних сил рф, з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південа Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази було сформовано та відправлено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії проти мирних мешканців.

Так, в населеному пункті Велика Білозірка російські окупанти розосередились по всьому населеному пункту та поставили техніку між будинків.

У Мелітополі ворог на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим. Ворог продовжує грабувати домівки та квартири, затримувати проукраїнських активістів та працівників держорганів.

Також Генштабу ЗСУ стало відомо, що на тимчасово окупованій території Луганської області з 1 квітня окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації. Існує можливість, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

За наявною інформацією, збройні сили росії й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Нагадаємо, імовірність вступу у війну Білорусі є невисокою - про це заявив радник офісу президента України Олексій Арестович.

Також Politeka.net писала, що Британія покарала російського бізнесмена за зв’язки з президентом-агресором.

Крім того Politeka.net повідомляла, що окупанти руйнують українські села і звинувачують у цьому ЗСУ.