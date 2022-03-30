По состоянию на утро 30 марта украинские защитники уничтожили 131 самолет оккупантов, а также более 600 танков.

Об этом свидетельствует новая сводка Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, согласно обновленным данным, российская армия потеряла около 17 300 человек, 605 танков, 1723 бронированных машин, 305 артиллерийских систем, 96 РСЗО, 54 средств ПВО, 131 самолет и столько же вертолетов, 1184 единиц автомобильной техники, 7 кораблей и катеров, 75 цистерн с ГСМ, 81 БПЛА, 21 единицу специальной техники, 4 пусковых установки.

Добавим, что тем временем стало известно, что летальное оружие для Украины будут собирать буквально по всему миру. Так, 31 марта Великобритания проведет конференцию, чтобы привлечь больше военной помощи для противостояния Украины с РФ.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, это необходимо сделать, чтобы гарантировать, что Россия потерпит крах в своей незаконной военной операции.

Тем временем сенаторы просят президента США Байдена ускорить поставки помощи Украине.

"Обязательства Америки перед Украиной и нашими союзниками по НАТО требуют, чтобы мы ускорили поставки оружия и снаряжения нашим союзникам и партнерам", - говорится в письме сенаторов советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану

В свою очередь представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн сообщила, что поставки помощи Украине осуществляются ежедневно.

Так, за последние три недели Соединенные Штаты оказали украинцам помощь в сфере безопасности на сумму около $350 млн.

Напомним, враг разбомбил продуктовый склад под Киевом.

Также Politeka.net писала о результатах переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 29 марта.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в МВД опровергли отвод российских войск под Киевом