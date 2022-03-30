Російські загарбники знищили продуктовий склад під Києвом, в якому, крім продуктів, зберігалися й інші товари.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на офіс Генпрокурора України, площа масштабної пожежі склала 20 тис.кв. м. Крім продуктів харчування на складі також зберігалася побутова хімія та інші товари. У Мережі вже з'явилися кадри з місця, на яких можна побачити, що приміщення і товари знищені повністю.

Відзначимо, в той же час Рівненські рятувальники вже більше півтори доби гасять пожежу після ракетного удару по нафтобазі, який був нанесений в понеділок ввечері.

Додамо, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Путін не перший, хто навмисне використовує продовольство як зброю проти українського народу.

"Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує Сталіна як свого праотця, вдається до тієї ж практики", — зазначив дипломат.

Кислиця нагадав, що тільки за останні дні оккупанти розбомбили паливні склади у Львові, Дубно, Луцьку та Рівному, обстріляли ракетами сільськогосподарське підприємство в Дніпрі.

Тим часом, згідно зі звітом ООН, вже майже половина українців починає турбуватися про брак продуктів. Більш того - вже кожен п'ятий українець зіткнувся в ознаками голоду.

У звіті також зазначили, що українці змушені скорочувати свої порції і кількість прийомів їжі, а також відмовляються від їжі на користь своїх дітей.

Нагадаэмо, у розвідці Британії повідомили, як змінилася ситуація на українському фронті.

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