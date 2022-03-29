«Ми визнаємо лише ті межі України, які визнані у світі станом на 1991 рік. Жодних компромісів»

Про це, підводячи підсумки переговорів з РФ, які пройшли у Стамбулі, заявив голова української делегації Давід Арахамія, пише Politeka.net з посилання на брифінг членів делегації.

За словами Арахамії підсумки перемовин, які тривали майже 3 години такі:

Наша перша перемога переміщення перемовин із Білорусі до Туреччини. Ми бачимо Туреччину як одного із гарантій безпеки для України.

Україна розуміє, що система безпеки світу дала тріщину. Наша пропозиція, ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Ми навчені Будапештським меморандумом.

Країни гаранти за аналогом 5 статті НАТО, протягом 3 днів будуть проводити консультації. Країни гаранти будуть зобов'язані надати допомогу.

Серед гарантів Україна бачить країни радбезу ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

У нас неврегульовані питання із ОРДЛО і Кримом, тому поки гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС.

У той же час представник української делегації, голова юридичної групи Олександр Чалий підвів такі підсумки переговорів:

Договір про гаранії безпеки — це можливий дипломатичний варіант закінчення війни.

Ключова вимога до договору — чіткі гарантії безпеки України, які мають бути аналогічні 5 статті НАТО. Тобто, якщо Україна буде об'єктом агресії, ми в праві протягом трьох днів вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не призведуть, то країни гаранти мають допомогти озброєнням і навіть закрити небо.

Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, то Україна буде в позиції зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковість і безядерність.

Під такими гарантіями, які дорівнюють 5 статті НАТО, ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази і не будемо вступати у військово-політичні союзи. Але принципово важливо, що ніщо не буде суперечити на право вступу України до ЄС.

Підвів підсумки і Подоляк. Стосовно пропозицій української сторони щодо Криму та ОРДЛО:

Імплементація рішення цього договору по гарантіях безпеки буде йти за наступною процедурою: спочатку референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, щодо того, як він має працювати.

Після цього буде йти ратифікація парламентів країн-гарантів і парламенту України. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючим для нас.

Щодо Криму — це окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позиції України і росії та протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя.

Окремим пунктом ми пропонуємо росії наступне: що Україна і росія не будуть протягом цього часу — терміну, поки будуть іти переговори — використовувати військові чи збройні сили для того, щоб вирішити питання Криму.

Що стосується території ОРДЛО — ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватися вже в рамках переговорів між президентами України та рф.

Додамо, що у той же час Міноборони рф заявило, що росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.