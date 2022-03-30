Днями з'явилася інформація про те, що російські війська почали відступати в київському напрямку, тепер це спростували.

В ефірі всеукраїнського телемарафону радник глави Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що поки немає зменшення військової активності і під Києвом. За його словами, фактично всю ніч було чутно бойові дії на території Приірпіння.

"Всю ніч у Київській області на території біля Ірпеня велися бойові дії. Тому поки говорити про те, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямку, не доводиться", - заявив Денисенко.

Зазначимо, що раніше з'явилася інформація про те, що нібито російські війська відступають за Київським і чернігівським напрямком. Однак, на думку радника глави МВС, це більше схоже на ротацію або перегрупування сил.

"Можна говорити про те, що певні частини і техніка виходять на територію Білорусі. Це більше схоже на ротацію і зализування ран, ніж на реальне припинення бойових дій", — підсумував Денисенко.

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