В ефірі всеукраїнського телемарафону радник глави Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що поки немає зменшення військової активності і під Києвом. За його словами, фактично всю ніч було чутно бойові дії на території Приірпіння.
"Всю ніч у Київській області на території біля Ірпеня велися бойові дії. Тому поки говорити про те, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямку, не доводиться", - заявив Денисенко.
Зазначимо, що раніше з'явилася інформація про те, що нібито російські війська відступають за Київським і чернігівським напрямком. Однак, на думку радника глави МВС, це більше схоже на ротацію або перегрупування сил.
"Можна говорити про те, що певні частини і техніка виходять на територію Білорусі. Це більше схоже на ротацію і зализування ран, ніж на реальне припинення бойових дій", — підсумував Денисенко.
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