Как сообщили в Ровенской областной военной администрации, местные спасатели вторые сутки ликвидируют последствия ракетного удара российских оккупантов. На Ровенщину прилетело с территории Белоруссии вечером в понедельник, 28 марта. Ракетный удар пришелся на нефтебазу, которая тут же загорелась.

"Ровенские спасатели до сих пор тушат пожар после ракетного удара по нефтебазе в понедельник вечером. Пожар локализован. Распространения огня нет. Пожарные дотушивают один из очагов пожара. Враг уничтожил нефтебазу. Но ему не уничтожить дух и несокрушимость украинцев. Победа будет за нами. Слава Украине", - говорится в сообщении Ровенской ОВА.

Ранее в Ровенской области оккупанты разбомбили еще одну нефтебазу в городе Дубно. Там пожар удалось ликвидировать примерно за сутки. Местные власти заверили, что угрозы от этих пожаров для населения нет.

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