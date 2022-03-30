Такое мнение на своей странице в Instagram высказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет Politeka.net.

Как отмечает Арестович, переговоры — это своя, отдельная тема и там одержан серьёзный успех.

«По всем линиям консультирования Украина улучшила свою довоенную позицию. Где-нибудь переговорная и военная линия сойдутся и это однозначно будет победа Украины. А бить по городам российские войска будут до самого конца конфликта. И по Киеву, в том числе» - заверил Арестович, добавив, что украинские защитники тоже бьют и по наступающему противнику, и по отходящему.

«То, что россияне посыпались под Киевом, и вообще на севере и становятся в оборону под Херсоном, не означает ни скорой победы, ни лёгкости наших действий, ни отсутствия потерь и проблем» - предупредил Арестович.

По его словам, у Украины тоже есть серьезные проблемы. В частности, идет «грандиозная драка» в зоне ООС.

«Нашим войскам сильно непросто и сражается в тяжелых уличных боях окружённый и наполовину взятый Мариуполь. Переговоры никак не замедлят войну и не отменят. Это отдельная линия, которая готовит будущее мирное соглашение, потому, что любая война, хоть столетняя, заканчивается мирным соглашением. И эта линия идёт вверх для нас», - пояснил Арестович.

Советник руководителя Офиса президента подчеркивает, что Украина выиграла соглашение в «промежуточной редакции».

«Более выгодное для нас, чем для РФ, мы улучшили нашу позицию по всем параметрам, какой она была даже не на сегодняшний день, а на 23 февраля» - пояснил Арестович.

Так, по его словам, 23 февраля Украина была нейтральным государством без гарантий, а теперь с гарантиями.

«И эти гарантии, включая улучшенный аналог 5-й статьи НАТО, дают государства, которые уже видели эту войну, и знают, что она может повториться. И тем не менее — подписываются. Путин никак не «…воспользуется переговорами для накопления сил», потому, что во-первых, он эти переговоры проигрывает (и сильно), а во-вторых, мы не только не снижаем интенсивность наших военных действий, мы ее наращиваем. Ибо Путин проигрывает переговоры, потому, что проигрывает на поле боя. Война продолжается», - заключил Арестович.

Напомним, 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Украиной и РФ. В итоговом брифинге участники озвучили, что будет с Крымом, Донбассом и каков "дипломатический" вариант окончания войны.

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