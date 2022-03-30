В сети появилась информация, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили тех, кто в 2014 году устроил Иловайский котел.

Телеграмм-канал "Труха⚡️Днепр" опубликовал пост бывшего депутата госдумы рф Ильи Пономарева, в котором тот рассказал об уничтожении украинскими военными всего командования 331 гвардейского воздушно-десантного полка россии.

"Бывший депутат госдумы рф Илья Пономарев сообщил, что все командование 331 гвардейского воздушно-десантного полка рф уничтожено в Украине. Командир полка, полковник Сухарев, убит. Начальник штаба, подполковник с офицерами штаба, командирами рот и батальонов тоже погибли", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

Также отмечается, что именно 331-й полк рашистов ответственен за Иловайскую бойню в 2014 году, когда российские части ударили в спину украинским войскам.

Напомним, Оккупанты массово минируют дворы домов и детские площадки: что нельзя трогать ни в коем случае.

Как сообщала Politeka, Одесский футболист рассказал, как город будет "встречать" россиян в случае атаки: "Сто раз пожалеют".

Также Politeka писала, что Огромные колонны техники движутся у границ с Украиной со стороны Беларуси: "Неподалеку".