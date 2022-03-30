Телеграмм-канал "Труха⚡️Днепр" опубликовал пост бывшего депутата госдумы рф Ильи Пономарева, в котором тот рассказал об уничтожении украинскими военными всего командования 331 гвардейского воздушно-десантного полка россии.
"Бывший депутат госдумы рф Илья Пономарев сообщил, что все командование 331 гвардейского воздушно-десантного полка рф уничтожено в Украине. Командир полка, полковник Сухарев, убит. Начальник штаба, подполковник с офицерами штаба, командирами рот и батальонов тоже погибли", - говорится в сообщении телеграмм-канала.
Также отмечается, что именно 331-й полк рашистов ответственен за Иловайскую бойню в 2014 году, когда российские части ударили в спину украинским войскам.
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