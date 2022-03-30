Захватчики умышленно заминировали немало наших территорий, из которых их выбили украинские защитники.

Многочисленные обстрелы и бомбардировки наших городов и сел со стороны войск РФ несут с собой еще одну, отсроченную, опасность для граждан – неразорвавшиеся мины. О наиболее распространенных взрывоопасных предметах и какую угрозу они несут информирует ГСЧС Украины.

Взрывоопасные предметы лежат прямо во дворах многоэтажек и на детских площадках.

Оккупанты также умышленно заминировали немало наших территорий, из которых их выбили украинские защитники.

"В который раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям!",- отметили в ГСЧС.

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