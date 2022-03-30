Как пишет Politeka.net, украинцы уже 35-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время защитникам удалось не только остановить полностью наступление, но и пойти в контрнаступление по некоторым направлениям. А вчера, 29 марта, российские представители заявили об отводе остатков войск из Черниговского и Киевского направления.
А сегодня, 30 марта, стали видны новые передвижения российских войск. Колонны ездили в Беларуси недалеко от границы с Украиной. На технике были специальные значки "V".
"30 марта по территории Беларуси неподалеку от границы с Украиной продолжают двигаться колонны российской военной техники с отметками "V", в том числе перемещаются "Точки-У", БТРы, "Тигры", "КамАЗы" и бензовозы", - было написано в сообщении "УП" в тг-канале.
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