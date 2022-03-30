В Голой Пристани, что в Херсонской области, российские оккупанты похитили 7 человек, кроме мэра

Российские оккупанты в Голой Пристани, что в Херсонской области, похитили 8 человек, в том числе несколько представителей органов местной власти. Об этом сообщает "Суспільне".

"В общей сложности, на территории общины похитили восемь человек. Среди них – мэр Голой Пристаны Александр Бабич, староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, граждане Короп, Дворный, Кононов, Сапожник, Торопов и Пащенко. Сергей Пащенко – последний, кто пропал, на территории Старой Збурьевки" – говорится в сообщении.

В то же время представитель местных властей отметила, что на территории города оккупационных войск РФ нет. Коммунальные, медицинские и образовательные учреждения работают.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсоне, представившись сотрудниками "милиции", похитили священника украинской церкви Сергея Чудиновича, который также является волонтером.

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