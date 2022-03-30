В Украине семьи с детьми могут претендовать на финансовую поддержку, узнайте, как ее получить.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своим телеграмм-канале опубликовал информацию о том, что для украинских семей с детьми, пострадавших из-за войны и нуждающихся в финансовой поддержке, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики начали программу денежной помощи.

Помощь могут получить семьи, которые:

имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2х лет на момент подачи заявки;

имеют 2 и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок с инвалидностью.

Если ваша семья именно такова, необходимо зарегистрироваться на сайте register.unicef.org.

Указанные родители или родители-воспитатели также могут подавать заявку на получение помощи. Заявка будет рассмотрена специалистами ЮНИСЕФ и его партнерами. Вам сообщат о решении, отправив СМС на номер, который вы укажете при подаче заявки.

Как рассчитывается сумма денежной помощи:

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2 200 гривен на каждого члена семьи, но не более 5 человек.

Выплата пособия за 3 месяца производится единовременно.

Например, если в семье 5 членов, семья получит 2 200 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 000 грн.

Выплата поступит на указанный вами банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки. Убедитесь, что у вас есть доступ к счету перед подачей заявки.

Напомним, Данные ООН: с начала войны Украину покинули почти 4 миллиона человек.

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