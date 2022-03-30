Российские оккупанты стали минировать территорию Украины минами ПОМ-3 "Медальон". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком зафиксированы в Харьковской и Сумской областях.

Мина ПОМ-3 оснащается специальным электронным блоком, который отвечает за обработку сигналов с сейсмического датчика цели и управление боевой частью.

Блок электроники принимает сигналы о вибрации почвы под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи на те, что вызваны шагами человека, а также имеют достаточную амплитуду, что свидетельствует о приближении, дается команда на срабатывание боевой части, которая вылетает на высоту около 1-1,5 м и взрывается.

Отмечается, что мины ПОМ-3 «медальон» производятся только в России.

«Если увидите такую мину – ни в коем случае не подходите близко, не подпускайте других лиц и сообщите представителей Национальная полиция Украины или представителей других силовых структур Украины», - предупредили украинцев.

В Human Rights Watch отметили, что такие мины запрещены международной Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной 169 странами мира. Россия не подписала этот договор.

Напомним, с начала войны Украину покинули почти 4 миллиона человек

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