Как пишет Politeka.net, украинцы практически с первых дней ведет переговоры о мире с Россией, которая сама вышла с этим предложением, когда изначальный план провалился. В украинской делегации много украинских политиков, включая советника главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он во время брифинга рассказал, какую роль играет российский миллиардер Роман Абрамович, передает "Укринформ".

"Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так понятна, с точки зрения логистики переговорного процесса", - отметил Подоляк.

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