Оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского. Об этом сообщила прессслужба Федерации бокса Украины.
По свидетельствам знакомых тренера, Джунковского расстреляли в боксерском тренировочном зале во время “общения” с российскими военными.
Отмечается, что Алексей Джунковский с первых дней войны в составе территориальной обороны (ТРО) Ирпеня защищал свой город.
В годы боксерской карьеры Алексей Джунковский входил в состав сборной Украины.
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Вместе с командой он четыре раза стал призером чемпионатов мира среди военнослужащих, а также принимал участие в матчевых встречах Украина — Россия, Украина — США и Украина — Куба.
После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди воспитанников — чемпион Европы среди школьников 2016 года Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 года Владислав Марчук.
У Алексея Джунковского осталась жена и малолетний ребенок.
Напомним, мэр Ирпеня рассказал, сколько людей погибло в городе: Давили танками.
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