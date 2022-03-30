С первых дней войны в составе территориальной обороны защищал свой город.

Оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского. Об этом сообщила прессслужба Федерации бокса Украины.

По свидетельствам знакомых тренера, Джунковского расстреляли в боксерском тренировочном зале во время “общения” с российскими военными.

Отмечается, что Алексей Джунковский с первых дней войны в составе территориальной обороны (ТРО) Ирпеня защищал свой город.

В годы боксерской карьеры Алексей Джунковский входил в состав сборной Украины.

Вместе с командой он четыре раза стал призером чемпионатов мира среди военнослужащих, а также принимал участие в матчевых встречах Украина — Россия, Украина — США и Украина — Куба.

После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди воспитанников — чемпион Европы среди школьников 2016 года Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 года Владислав Марчук.

У Алексея Джунковского осталась жена и малолетний ребенок.

Напомним, мэр Ирпеня рассказал, сколько людей погибло в городе: Давили танками.

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