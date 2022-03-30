Як пише Politeka.net, українці вже 35-ту добу захищають свою землю від окупаційних військ Росії. Днями стало відомо, що Ірпінь був звільнений від ворожих військ. А сьогодні, 30 березня, мер міста Олександр Макрушин розповів, скільки людей загинули за час війни в Ірпені, передає "Українська правда".
"Люди, які їм не подобалися (росіянам-ред.) - їх просто розстрілювали.
Я розповім, може, комусь не сподобається, але це правда. Танцями вони українців, які були вбиті, розчавлювали, просто замучили в асфальт. На це було страшно дивитися.
На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 - у лікарні. Якщо з ЗСУ, то до 50 людей загинули і близько 100 поранених", - сказав мер.
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Також очільник міста зазначив, що близько 300 людей загинули серед мирних жителів.
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