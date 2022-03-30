Повідомляється також, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 з них зруйновані повністю.

В результаті збройної агресії Росії в Україні загинули 145 дітей. Про це повідомляє 25-го березня офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Фейсбуці.

Так, сьогодні, 30-го березня, повідомляється, що вже 145 дітей загинули і 222 поранені за час повномасштабних бойових дій на території України.

Найбільше постраждало дітей через агресію російських окупантів у Київській-69, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 39, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Херсонській – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Повідомляється також, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 навчальних закладів. 75 з них зруйновані повністю.

Ми також писали, на Харківщині в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 346 цивільних, у тому числі 16 дітей. Такі дані станом на 18: 00 27 березня повідомила Національна поліція України.

За добу загинуло десять цивільних, серед них одна дитина.

Відзначимо, за дані мера Харкова Ігоря Терехова, в місті в результаті обстрілів російських загарбників понад 1100 будинків зруйновані.

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