Про це, як передає Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

За наявною інформацією, на території рф йде відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які будуть направлені в Україну.

Як повідомляють в Генштабі, для створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників федеральної служби безпеки рф, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу.

Основним напрямком їх діяльності є проведення так званої “роз’яснювальної роботи” з місцевими органами влади та населенням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти проникли в офіс Представництва президента України в Криму, який через окупацію півострова розташований у Херсоні. Загарбники зламали двері у будівлі, зняли український прапор та ймовірно винесли техніку та документи, які залишалися у приміщенні.

Додамо, що у своєму новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна не віддасть РФ жодного клаптика своєї землі.

«Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину,» - заявив Зеленський.

Додамо, що у самому місті не вщухають мітинги - мешканці Херсона виходять на вулицю з прапорами України і скандують: "Херсон - це Україна!"

Нагадаємо, Давід Арахамія повідомив, коли може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.

Тим часом у Пентагоні розкрили нові деталі вторгнення РФ в Україну - Путіну доповідають не про все.

Також Politeka.net писала, що Арестович пояснив, чого Україна домоглася на переговорах з РФ.