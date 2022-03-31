Морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів залишається низьким та продовжує погіршуватися.

Про це, як передає Politeka.net, повідомляється у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, Генштабу стало відомо, що у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів.

Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області заплановано приїзд заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи.

Тим часом у з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

На території республіки білорусь зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил рф, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєні та техніці угруповань, що діють на території України.

Додамо, що раніше білоруські ЗМІ повідомили, звідки Росія запускає ракети по Україні.

Так, проєкт MotolkoHelp у Twitter сверджує, що Запуски ракет на територію України можуть здійснюватися з району біля Великого Бору в Гомельській області.

Тим часом ООН повідомляє, що їм вдалося отримати докази застосування Росією забороненого виду озброєння у населених пунктах щонайменше 24 рази.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, яку долю окупанти готують Херсону.

Також Politeka.net писала, що Зеленський прокоментував хід переговорів з РФ.

Крім того повідомлялось, що окупанти зазнали великих втрат на східному напрямку.