Пентагон засумнівався в деескалації ситуації в Україні незважаючи на заяви Росії про нібито відведення своїх військ від Києва.

Увечері 30 березня із заявою щодо ситуації в Україні виступати прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі. У ньому він звернув увагу на дані Штатів, відповідно до яких Росія за останні дні стала "набагато активнішою" на Донбасі.

У Пентагоні підкреслили, що заяви РФ про відведення військ від Києва поки «рано» розглядати як деескалацію. Проте керівники Пентагону порахували, що зараз відповідний момент для налагодження прямого контакту між США і Росією. Вони спробували його встановити, проте відповіді від росіян не отримали.

Кірбі також розповів, що Міноборони Росії вибірково інформує президента РФ Володимира Путіна про хід російського вторгнення в Україну: йому доповідають не про все.

Також у Пентагону є дані, що свідчать про те, що в даний момент на Донбасі перебувають близько тисячі бійців ПВК «Вагнер» з досвідом ведення бойових дій в цьому регіоні.

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