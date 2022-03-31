Морально-психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений остается низким и продолжает ухудшаться.

Об этом, как передает Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, Генштаба стало известно, что в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с невыполнением приказа по ведению боевых действий от должностей отстранены два командира взводов.

Для проведения разъяснительной работы, в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланирован приезд заместителя командира бригады по военно-политической работе.

Тем временем в соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы.

На территории республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил российской федерации, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для восполнения потерь в живой силе, вооружении и технике.

Добавим, что ранее белорусские СМИ сообщили, откуда Россия запускает ракеты по Украине.

Так, проект MotolkoHelp в Twitter утверждает, что Запуски ракет на территорию Украины могут осуществляться из района возле Большого Бора в Гомельской области.

Между тем ООН сообщает, что им удалось получить доказательства применения Россией запрещенного вида вооружения в населенных пунктах по меньшей мере 24 раза.

Напомним, в Генштабе рассказали, какую судьбу оккупанты готовят Херсону.

Также Politeka.net писала, что Зеленский прокомментировал ход переговоров с РФ.

Кроме того сообщалось, что оккупанты понесли большие потери на восточном направлении.