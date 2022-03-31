Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко дал интервью по результатам переговоров с российской делегацией.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о переговорах с российской делегацией в Стамбуле. По его словам, там произошел "прорыв". Интервью спикера транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.

Основные тезисы от Кирилла Тимошенко:

Присутствие РФ в перечне стран-гарантов обязательно, поскольку она является стороной конфликта.

На переговорах делались перерывы для проведения консультаций с Владимиром Зеленским и главой ОП, "другая сторона также на связи со своим руководством".

Принципиальной позицией является проведение референдума по гарантиям для Украины до голосования Верховной Радой.

Украинская сторона настаивает на отводе ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля, "сейчас будут наработки в группах об условиях договора".

Позитивный момент – возвращение вопроса Крыма в переговорную повестку ("раньше РФ вообще отказывалась поднимать этот вопрос"), вопрос неподконтрольных территорий Донбасса – "сложный", будет решаться в момент встречи лидеров.

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