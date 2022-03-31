"Незаменимые помощники, которые всегда рядом и готовы помочь задержать преступника или найти контрабанду"

Украинцам показали незаменимых помощников пограничников. Кадры обнародовала пресслужба ДПСУ. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз.

«Четвероногие охранники госрубежа - незаменимые помощники пограничников, которые всегда рядом и готовы помочь задержать преступника или найти контрабанду», - говорится в сообщении.

"Без этих хвостатых напарников сейчас не обходится ни одно подразделение охраны границы или блокпост. Они помогают бойцам в трудные моменты и умеют разрядить обстановку», - отметили в ГПСУ.

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