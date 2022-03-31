Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают защищаться от российских оккупационных войск. За 36 дней удалось не только остановить наступление россиян, но и пойти в контрнаступление. Но россия продолжает активно применять авиацию, проводя авиабомбардировки. Высокопоставленное должностное лицо Минобороны США сообщил, по каким городам будет использоваться авиация, передает "Украинская правда".

Су-35, истребитель РФ, война, авиация

"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации на протяжении последних суток, в общей сложности более 300 вылетов, и их удары приходятся на Киев, Чернигов, Изюм, о котором мы говорили ранее, и операцию Объединенных сил – по сути, на Донбассе. В общей сложности четыре основных направления, по которым они совершают авиаудары", - сообщил Байден.

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