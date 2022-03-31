Высокопоставленное должностное лицо Минобороны США (Пентагона) рассказал, по каким городам россияне будут использовать свою авиацию.

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают защищаться от российских оккупационных войск. За 36 дней удалось не только остановить наступление россиян, но и пойти в контрнаступление. Но россия продолжает активно применять авиацию, проводя авиабомбардировки. Высокопоставленное должностное лицо Минобороны США сообщил, по каким городам будет использоваться авиация, передает "Украинская правда".

"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации на протяжении последних суток, в общей сложности более 300 вылетов, и их удары приходятся на Киев, Чернигов, Изюм, о котором мы говорили ранее, и операцию Объединенных сил – по сути, на Донбассе. В общей сложности четыре основных направления, по которым они совершают авиаудары", - сообщил Байден.

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